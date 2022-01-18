水氣19日起減少 21日南方雲系影響防較強雨勢

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天表示，明天、20日水氣逐漸減少，主要降雨在東半部，北部及中南部山區有短暫雨；21、22日因南方雲系北移，各地易有短暫陣雨，不排除短時間內會有較強雨勢發生。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍受東北季風及華南雲雨區影響，但水氣逐漸減少，東半部短暫雨比較明顯，北部、中南部山區有局部短暫雨；20日水氣更少，中南部有望看到太陽。

黃恩鴻提醒，明天、20日在東北部、基隆北海岸還是有局部大雨發生的機會。

氣溫方面，黃恩鴻指出，接下來一直到25日，低溫變化不大，各地大致上是攝氏15、16度，部分地區可能會再稍低一些；高溫部分則是受降雨影響，中部以北約17至21度，南部約24度左右。

黃恩鴻提到，雖然21、22日東北季風減弱，但這兩天因南方雲系北移，北部、東半部地區有短暫陣雨，中部及南部山區可能會有局部短暫陣雨，不排除在短時間會有較強雨勢發生，另外中南部地區可能會有霧或低雲。

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黃恩鴻指出，預估23日鋒面接近，各地水氣逐漸增加，24日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都會有降雨情形；25日受東北季風影響，北部、東北部天氣偏涼，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，現在玉山氣溫在零度以上，合歡山甚至在2度左右，雖然水氣充足，明天上半天可能還有降雪機會，但機會較低；今天清晨玉山雨夾雪的情況，就是因為溫度條件沒有很好，有些雪還未落地就融化的緣故。（編輯：張雅淨）1110118