更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股重挫拖累 台股跌151點力守18200關卡
首頁 / 生活

水氣19日起減少 21日南方雲系影響防較強雨勢

2022/1/18 17:52（1/18 18:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局表示，19、20日水氣逐漸減少。（中央社檔案照片）
氣象局表示，19、20日水氣逐漸減少。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天表示，明天、20日水氣逐漸減少，主要降雨在東半部，北部及中南部山區有短暫雨；21、22日因南方雲系北移，各地易有短暫陣雨，不排除短時間內會有較強雨勢發生。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍受東北季風及華南雲雨區影響，但水氣逐漸減少，東半部短暫雨比較明顯，北部、中南部山區有局部短暫雨；20日水氣更少，中南部有望看到太陽。

黃恩鴻提醒，明天、20日在東北部、基隆北海岸還是有局部大雨發生的機會。

氣溫方面，黃恩鴻指出，接下來一直到25日，低溫變化不大，各地大致上是攝氏15、16度，部分地區可能會再稍低一些；高溫部分則是受降雨影響，中部以北約17至21度，南部約24度左右。

黃恩鴻提到，雖然21、22日東北季風減弱，但這兩天因南方雲系北移，北部、東半部地區有短暫陣雨，中部及南部山區可能會有局部短暫陣雨，不排除在短時間會有較強雨勢發生，另外中南部地區可能會有霧或低雲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃恩鴻指出，預估23日鋒面接近，各地水氣逐漸增加，24日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都會有降雨情形；25日受東北季風影響，北部、東北部天氣偏涼，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，現在玉山氣溫在零度以上，合歡山甚至在2度左右，雖然水氣充足，明天上半天可能還有降雪機會，但機會較低；今天清晨玉山雨夾雪的情況，就是因為溫度條件沒有很好，有些雪還未落地就融化的緣故。（編輯：張雅淨）1110118

延伸閱讀
未來一週偏濕涼 17日晚間低溫探14度鋒面通過東北季風增強 北東降溫局部雨北東局部雨 中南部留意日夜溫差
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族