更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股重挫拖累 台股跌151點力守18200關卡
首頁 / 生活

虎年生肖套幣臨櫃銷售開跑 收藏家排隊搶購

2022/1/19 10:08（1/19 10:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央銀行委請臺灣銀行公開發售「壬寅虎年生肖紀念套幣」，1月19日起開放臨櫃購買，一早便出現排隊人潮。中央社記者潘姿羽攝 111年1月19日
中央銀行委請臺灣銀行公開發售「壬寅虎年生肖紀念套幣」，1月19日起開放臨櫃購買，一早便出現排隊人潮。中央社記者潘姿羽攝 111年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第六套「壬寅虎年生肖紀念套幣」，今天臨櫃銷售開跑，雖然開放網路預購後，現場人潮不如以往熱絡，仍有不少券幣迷一早前來排隊等候。

央行每年農曆春節前，都會發售生肖套幣，由於圖案設計細膩喜慶、富有吉祥寓意，總能吸引券幣迷收藏。

今年發售的「壬寅虎年生肖紀念套幣」銷售數量為9萬套，採「網路預購」及「臨櫃銷售」並行，各配售4.5萬套，每套售價新台幣1800元。

虎年生肖套幣網路預購率先於1月4日開跑，沒想到熱度超乎預期，央行指出，預購數量達5.5萬套，超過原定數量上限的4.5萬套，台灣銀行還得進行電腦抽籤，最後繳款數量約達3.5萬套，成績不錯。央行提醒，之前透過「網路線上預購」並完成繳款者，即日起至2月18日止可以到選定的台銀分行領取套幣。

今天開放臨櫃銷售後，台灣銀行位於台北市重慶南路的總行一早便出現排隊人潮，但因開放網路預購，有分流效果，加上近幾年熱度略減，未再出現清晨排隊或前一晚占位的盛況；不過接近上午9時，還是有30多位民眾排隊等著購買。

林先生表示，他蒐集套幣已經超過20年，每年都會來排隊購買，雖然生肖套幣不會增值，近幾年也明顯感受到買氣變差，但具有紀念意義，他還是會繼續購買。

央行發行局局長鄧延達一早也親自來到台銀總行，看看套幣銷售情況，他表示，今年網路預購銷況不錯，未來會滾動式檢討，並觀察民眾反應，或許會考慮調升網路銷售配額。（編輯：楊凱翔）1110119

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族