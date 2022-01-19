虎年生肖套幣臨櫃銷售開跑 收藏家排隊搶購

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第六套「壬寅虎年生肖紀念套幣」，今天臨櫃銷售開跑，雖然開放網路預購後，現場人潮不如以往熱絡，仍有不少券幣迷一早前來排隊等候。

央行每年農曆春節前，都會發售生肖套幣，由於圖案設計細膩喜慶、富有吉祥寓意，總能吸引券幣迷收藏。

今年發售的「壬寅虎年生肖紀念套幣」銷售數量為9萬套，採「網路預購」及「臨櫃銷售」並行，各配售4.5萬套，每套售價新台幣1800元。

虎年生肖套幣網路預購率先於1月4日開跑，沒想到熱度超乎預期，央行指出，預購數量達5.5萬套，超過原定數量上限的4.5萬套，台灣銀行還得進行電腦抽籤，最後繳款數量約達3.5萬套，成績不錯。央行提醒，之前透過「網路線上預購」並完成繳款者，即日起至2月18日止可以到選定的台銀分行領取套幣。

今天開放臨櫃銷售後，台灣銀行位於台北市重慶南路的總行一早便出現排隊人潮，但因開放網路預購，有分流效果，加上近幾年熱度略減，未再出現清晨排隊或前一晚占位的盛況；不過接近上午9時，還是有30多位民眾排隊等著購買。

林先生表示，他蒐集套幣已經超過20年，每年都會來排隊購買，雖然生肖套幣不會增值，近幾年也明顯感受到買氣變差，但具有紀念意義，他還是會繼續購買。

央行發行局局長鄧延達一早也親自來到台銀總行，看看套幣銷售情況，他表示，今年網路預購銷況不錯，未來會滾動式檢討，並觀察民眾反應，或許會考慮調升網路銷售配額。（編輯：楊凱翔）1110119