台灣燈會主燈曝光 帝雉展翅飛揚

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台灣燈會將在2月登場，主燈首創結合書法藝術，以「鳳彩飛舞」為主題，由草書「鳳」字發想，讓帝雉展翅及乘風而起的優美之姿，棲息在祥雲籠罩高山上，同時呼應展出地點高雄鳳山。（觀光局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年1月19日

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台灣燈會將在下個月登場，今年主燈首創結合書法藝術，以「鳳彩飛舞」為主題，由草書「鳳」字發想主燈造型，讓帝雉展翅及乘風而起的優美之姿，棲息在祥雲籠罩高山上。

台灣燈會將在2月15日正式點燈，交通部觀光局今天發出新聞稿曝光主燈及小提燈造型。

觀光局表示，今年主燈跨界書法藝術、傳統燈藝全新風貌、劇場體驗臨場感受3大特色，打造台灣燈會新風貌，主燈首創結合書法藝術，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜跨界合作，以「鳳彩飛舞」為主題，由草書「鳳」字來發想主燈造型，以台灣造型、帝雉展翅及乘風而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩高山上，打造饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈，同時呼應展出地點高雄鳳山。

交通部長王國材說，台灣燈會隔20年重返高雄，正是讓大家看見高雄20年來的成長改變，高雄捷運通車、高雄世運、縣市合併等，型塑城市光榮感及國際榮耀。

王國材指出，今年台灣燈會選擇以衛武營展區及愛河灣展區做為雙展區，可讓大家看見原高雄市及原高雄縣相互融合、共榮互利發展，呼應燈會主題「聚光台灣 高雄發光」。

觀光局局長張錫聰表示，主燈設計將書法書寫鳳字落筆的第1筆畫，用台灣造型呈現，象徵台灣第一、台灣優先的意涵，希望全新不同以往的主燈造型，讓全世界看見台灣，也以金屬編織手法打造台灣造型，展現台灣全新風貌。

小提燈部分，觀光局指出，今年小提燈命名為「大吉虎」，以民間信仰小朋友的守護神「虎爺」作Q版設計，並在虎掌上寫著「大吉」和「大利」，除可供小朋友提燈遊玩外，也可坐立於桌面上，做為祈求平安的虎爺公仔，保佑小朋友平安，期許疫病遠離。

觀光局說，「2022台灣燈會」將於2月15日元宵節當天晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，至2月28日為止，為響應環保節能，建議遊客儘量利用公共運輸，輕鬆賞燈，免卻塞車之苦。（編輯：郭諭儒）1110119