台灣燈會中央主燈曝光 市府也公布高雄地方主燈

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2022台灣燈會在高雄，不只有中央主燈，高市府也公布地方主燈，把衛武營建築體打造成381公尺長的高雄主燈，以巨幅光影展演方式呈現，衛武營建築透過光影投影變身客家大花布。圖為模擬示意。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）2022台灣燈會2月在高雄登場，交通部觀光局今天公布主燈「鳳彩飛舞」，高市府也公布地方主燈，把衛武營建築體打造成381公尺長的高雄主燈，以巨幅光影展演方式呈現。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，交通部觀光局的「鳳彩飛舞」中央主燈，位於衛武營都會公園，但除了中央主燈外，高市府也在衛武營展區推出高雄地方主燈，是台灣燈會史上首次同場域有中央、地方雙主燈。

中央主燈以台灣帝雉昂首玉山來象徵高雄鳳山，也代表翔雲鳳凰，祈願太平盛世、疫病遠離；高雄的地方主燈「『武營晚點名』島嶼記憶．光舟劇場」，則由市府與衛武營國家藝術文化中心共同出資、製作。

觀光局指出，「『武營晚點名』島嶼記憶．光舟劇場」將衛武營南側與西側長達381公尺的純白建築體打造成以光影劇場方式呈現的高雄主燈，動用18台3萬流明、7台2萬流明的投影機，以光影在建築載體上訴說台灣及高雄的故事。

2022台灣燈會2月在高雄登場，不只有中央主燈，高雄市政府也將衛武營建築體以光影投射方式打造為地方主燈，建築體有時會投影出橫臥的沉睡小男孩。圖為模擬示意。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月19日

透過光影投影，衛武營建築會出現橫臥的沉睡小男孩，或變身客家大花布，周邊的榕樹林、湖等也會設置燈光，互相輝映。

觀光局表示，今年燈會與當代藝術、表演、影視美術設計創作、VR、智慧機械控制等多元領域結合，透過城市照明改造、光影展演、永久設置公共藝術作品、街道家具等方式，打造全新燈會型態。

「『武營晚點名』島嶼記憶．光舟劇場」將從2月1日起至2月28日，每天晚上6時15分起，每隔30分鐘展演1次。（編輯：陳仁華）1110119