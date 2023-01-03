台灣燈會主燈巨型太空兔亮相 小提燈可變兔耳戴頭上

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台灣燈會將登場，交通部觀光局3日舉行記者會，公布的主燈「玉兔壯彩」是睽違4年再度回歸生肖造型，交通部長王國材（後右5）、台北市長蔣萬安（後左5）等人出席。中央社記者吳家昇攝 112年1月3日

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（中央社記者余曉涵台北3日電）台灣燈會將在2月5日登場，交通部觀光局今天公布主燈「玉兔壯彩」是睽違4年再度回歸生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺還身著太空裝。

台灣燈會將在2月5日到19日於台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館及信義商區登場。觀光局今天舉行2023台灣燈會主燈暨小提燈造型發表記者會，會中公布主燈「玉兔壯彩」造型。

觀光局表示，今年燈會主燈設置在國父紀念館，由李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺身著太空裝的巨型玉兔，是睽違4年再度恢復生肖造型。

交通部觀光局3日舉行2023台灣燈會主燈暨小提燈造型發表記者會，會中公布由藝術家李明道操刀的主燈「玉兔壯彩」造型，首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺還身著太空裝。中央社記者吳家昇攝 112年1月3日

觀光局指出，今年主燈主題概念來自獨步全球的台灣晶圓產業，運用多項數位科技技術組合等特效，並由音樂人陳建騏為主燈組造主題音樂，邀請奧運金牌選手郭婞淳透過臉部動作捕捉技術，為玉兔表演生動表情。

台北市長蔣萬安表示，這次燈會睽違23年回到台北舉辦，今年燈會是城市廊道的概念，將有非常多的作品與燈飾，並把藝術品融入台北市商家，把燈會融入大街小巷，融入民眾生活。

蔣萬安指出，今年燈會希望可以展現台北在地多元的特色及百年老城的魅力，3個舞台區邀請超過200場次的舞台表演，希望各地民眾來認識台北、親近台北、愛上台北。

交通部長王國材指出，每年燈會都吸引國內外旅客參觀，2001年後巡迴全國，23年後重回台北市，看到台北的進步。

王國材說，台灣燈會除了讓全世界看到台灣外，希望國境解封以後，新的一年可以安居樂業、國泰民安。

至於小提燈，觀光局表示，主題「大展虹兔」是以愛麗絲夢遊仙境中的白兔為發想，除了是小提燈外，還可以化身為兔耳朵，讓小朋友戴在頭上。（編輯：管中維）1120103