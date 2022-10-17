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陳青琳操刀台灣燈會主視覺 將盆地化為光球

2022/10/17 17:06
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（中央社記者王寶兒台北17日電）台灣燈會睽違23年將再度回歸台北，此次主視覺由曾擔任金曲獎視覺設計的設計師陳青琳操刀，以「光源台北」為主題，將盆地作為視覺基底，展現台北城市結合台灣燈會後的蛻變與希望。

「光源台北」將燈會場域融入都會場景，並運用虹彩色系規劃4大展區，分別為位於東區的黃色「光展區」、松山文創園區的橙色「源展區」、主燈所在位置國父紀念館「中央展區」及信義商圈的藍色「未來展區」，將燈會作品布滿樓房建築、穿梭於街道巷弄，循著光的軌跡便能更認識這座城市。

BIOS今天發布新聞稿表示，陳青琳以刻印著台北街景地圖的盆地樣貌，作為主視覺基底，並承接著具燈會意象的希望光球。光球來自家家戶戶點燃起的燈火，凝聚成綻放溫暖光芒的巨大希望光球。

陳青琳今天透過BIOS表示，「希望並非憑空發生，而是透過在土地上生活的每一個人共同努力而誕生。」

陳青琳代表作品為金曲30動畫設計、「聲林之王2 Jungle Voice II」節目包裝，並獲得德國IF、以及台灣金點獎4座獎項，且近年曾參與誠品30信義藝術計畫「越夢」、國家兩廳院線上展演「神不在的小鎮」主視覺、「故宮藝術節－女子時光」活動主視覺等。

2023台灣燈會「光源台北」將於明年2月5日開展至2月19日。（編輯：張雅淨）1111017

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