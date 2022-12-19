2023台灣燈會光展區 16件光藝術點亮北市

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）2023台灣燈會在台北，觀傳局今公布東區商圈「光展區」的16件作品，包含12公尺高的「future shuttle未來.穿梭.兔子洞」，還有墨西哥籍藝術家、日裔巴西籍藝術家之作。

台北市觀光傳播局表示，解封後首場國際大型活動「2023台灣燈會在台北」，今天以「在台北發光」為主軸，公布位於東區商圈之光展區作品，共16件中大型裝置及光環境藝術營造，點亮整座城市。

觀傳局指出，光展區網羅國內外各領域知名藝術團隊，有視覺、數位、建築、地景、裝置、原住民等藝術家，作品包括由知名裝置藝術家陳普打造近12公尺高的巨型作品「future shuttle未來.穿梭.兔子洞」、旅居台灣的墨西哥籍藝術家路瓦.里維拉（Lua Rivera） 透過色彩編織打造「榮容」，展現台北在多元性別、移工、勞工及原住民等人權議題上的共榮與包容。

觀傳局表示，也邀請到多次參與日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa），將以往創作的「光兔」角色製作成雕塑品，這也是他第一次親自為台灣燈會創作的大型作品。

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除了光展區內容首度曝光，觀傳局指出，全台北市12行政區，也以在地特色打造「12行政燈區」，結合在地民間宗教、企業、學校團體資源共同創作，主題涵括以自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗4大重點，高達53項在地參與系列活動，吸引民眾感受不一樣的台北容貌。

2023台灣燈會以「光源台北 Light up the Future」為題，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區。（編輯：張銘坤）1111219