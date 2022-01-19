學測1/21登場 基隆考區內用餐回原座位用隔板

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）111學年度學科能力測驗將於21日至23日登場，基隆考區分設在海大附中及基隆女中，海大試務中心今天表示，考生在考區內用餐一律在原試場、原座位使用隔板，不可併桌或交談。

國立台灣海洋大學試務中心發布新聞稿表示，基隆考區分設國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（海大附中）及基隆女中2個分區，共54間試場，1809人報考。明天下午2時至4時開放查看試場，考生與家長不得進入試場，僅能在試場外查看座位安排，進入各考區須配合量體溫、戴口罩，發燒者不得進入。

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海大試務中心指出，考生在考試當天務必攜帶國民身分證或附有照片的健保卡、駕駛執照、護照、居留證、身心障礙證明正本，作為應試證件。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，考生請務必攜帶「入場識別證」以出入考場，進入各考區量溫站時須戴口罩，並出示入場識別證及應試有效證件，測量體（額）溫後正常者，可直接進入各試場館樓，應試時也要全程戴口罩。

此外，除有向大學入學考試中心申請的特定陪考人員外，不開放陪考。在考區內用餐的考生，一律在原試場、原座位使用隔板用餐，不可併桌或交談，並請考生保持社交距離。（編輯：李錫璋）1110119