生肖套幣銷況虎虎生風 央行：銷售率直逼9成

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行委請台灣銀行發行的「壬寅虎年生肖紀念套幣」，今天起在台銀各分行公開銷售。根據央行統計，虎年生肖套幣銷售率直逼9成，成績大勝前幾年的豬、鼠、牛生肖套幣。

央行今年發售的「壬寅虎年生肖紀念套幣」銷售數量為9萬套，採「網路預購」及「臨櫃銷售」並行，各配售4.5萬套，每套售價新台幣1800元。

虎年生肖套幣網路預購率先於1月4日開跑，熱度超乎預期，預購數量達5.5萬套，超過原定數量上限的4.5萬套；之前透過「網路線上預購」並完成繳款者，即日起至2月18日止，可以到選定的台銀分行領取套幣。

央行發行局局長鄧延達表示，今天發售首日，台灣銀行各分行臨櫃售出4萬4843套，加計網路預購已繳款3萬5036套，共售出7萬9879套，銷售率近9成，「大家都很捧場」。

虎年生肖套幣開賣首日博得好彩頭，鄧延達分析，台灣經濟正好，多少會讓民眾比較有餘裕購買、收藏生肖套幣；另一方面，生肖馬、虎各自有馬到成功、虎虎生風等吉祥意涵，「有些人是情有獨鍾」。

講到老虎，不少人會在辦公室擺放老虎壁畫、擺飾，展現氣勢。其實鴻海創辦人郭台銘曾經公開他的台北市信義區豪宅，屏風區擺放了大大的老虎圖案雙面繡，沙發上也有老虎圖樣的抱枕，與他「霸氣」形象相符。

鄧延達也透露，12生肖當中，龍是最受青睞，馬、虎各自有一些粉絲，相較之下，蛇就沒那麼討喜。

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對於虎年套幣開賣首日創下佳績，鄧延達表示直到農曆年前，都是銷售旺季，除了當作拜年伴手禮，長輩也會想要買給孫子；央行會持續關注銷售狀況，並思考後續銷售方式是否有值得精進之處。

鄧延達補充，今年網路預購5.5萬套，繳款僅3.5萬套，中間有段落差，推測是因網路預購者每人最多可申購10套，但預購踴躍，最後抽籤辦理，有些人預購10套、最後只能買到4套，多少會有影響，央行將思考如何透過這次經驗，優化網路預購方式。（編輯：張均懋）1110119