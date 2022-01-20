桃園2例感染源不明個案 已採檢職場、匡列隔離中

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市長鄭文燦今天表示，大湳市場菜販雖然因為複驗陰性銷案，但市場仍休市到明天、採檢站也採檢到明天；今天2例不明感染源個案是一對八德區母女，已完成職場採檢、匡列中。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，衍伸至金嗓歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園等。其中聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日赴西堤牛排中壢中山店尾牙，引起餐廳群聚。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，國內今天新增13例本土病例，桃園市佔了9例，其中7例是匡列隔離確診，2例感染源不明、調查中。

鄭文燦表示，7例匡列隔離確診的個案中，其中2例（案18138、案18139）與金嗓歌友會有關，為先前染疫計程車司機（案17368）曾載過的洗腎診所病患及其家人；1例與桃園機場染疫案有關，為先前染疫桃機保全（案17371）的室友（案18151）。

鄭文燦表示，4例與西堤餐廳群聚案有關，2人（案18136、案18137）是在1月9日赴西堤用餐的顧客，在觀音某工廠上班，今天已針對職場採檢550人、匡列隔離中；2人是先前確診顧客的祖父和祖母（案18152、案18153）。

鄭文燦表示，例外2例（案18135、案18154）感染源不明的個案，是一對居住在八德的母女，有兩名同住家人，相關職場為中小企業，已完成30人採檢、匡列隔離中；昨天確診的菜販（案18119）因複驗陰性、中央銷案，但大湳市場一樣休市到明天，八德綜合大樓臨時採檢站也維持採檢到明天。

鄭文燦表示，先前涉及華盛頓幼兒園染疫部分，感染家庭的父親是在新北市某工廠上班，已同步把疫調轉給新北市政府。

鄭文燦也說，111學年度學科能力測驗明天登場，桃園有9個考場、已準備就緒，將有1萬1000名學生應考；居家隔離的考生有6人，其中4人在外縣市應考、已由教育局協助安排，在桃園應考的2人則用防疫考場。（編輯：張銘坤）1110120