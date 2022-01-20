從一根火柴開始的照明世界 21日起勝利星村展出

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屏東勝利星村展館21日起展出「從一根火柴開始的繽紛照明世界」燈具展，其中有30款是百年以上的老油燈。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月20日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）屏東勝利星村展館明天起展出「從一根火柴開始的繽紛照明世界」燈具展，雄雞企業有限公司創辦人許銘嘉展示他收藏的各式燈具和照明設備，其中有30款是百年以上的老油燈。

雄雞企業是屏東科技產業園區第1個進駐的廠商，許銘嘉今天召開開幕展記者會，各式各樣的照明工具從火柴、蠟燭、燭台延伸至超過50件以上的古老燈具和現代LED燈等燈具，除了許銘嘉個人收藏外，也有雄雞企業生產的現代燈具。

許銘嘉一一向記者及參觀者介紹各式燈具，他表示，30多年前創辦雄雞後就開始收集各國各式燈具，目前收藏的燈具超過上百件，在展場中展示的只是其中一部分，展場中，有30款是百年以上的老油燈。

許銘嘉說，他最喜歡的是美國生產的一座有200多年的客廳油燈，工藝細緻而華麗，還有1850年代「閨女房油燈」，陶瓷彩繪燈座做工細緻，台灣早期的油燈只講究實用，不講究工藝，因此，他收藏了許多美國及歐洲生產的燈具，讓自己企業生產的燈具不斷在美學上成長。

除了有貴族品味的國外燈具，展示裡也有1950年代台灣的電土（乙炔）燈，許銘嘉說，電土燈恰恰補足台灣電力不足與用電不便，常見作為戶外夜間照明的必備品，電土燈裡，還有一只結合瓷碗做成的捕青蛙燈，讓現場參觀的民眾大開眼界。

展場的入口，特別展出一款錨燈，錨燈下還掛了個船鑼，許銘嘉說，這是大多數水手船員家屬最希望看到的一盞燈，錨燈亮起，照亮船員及碼頭邊家屬喜悅的臉龐，表示船已錠錨了，大家即將重逢；而若所有的燈光無法作船警示，就必須敲鑼避免撞船。

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許銘嘉表示，他將在雄雞企業的廠區，設一個燈具博物館，展示他多年收藏的各式照明工具，作為文化教育傳承及企業回饋，讓更多人了解光環境的歷史文化、過去與未來。

這次展覽展期至2月28日，有3大主題，包括古代燈區：從火柴開始到動、植物、礦物油的照明器具；近代燈區：超過30款百年以上的老油燈，精巧與奢華並列；現代燈區：從鎢絲燈泡、日光燈管燈泡、氣體放電燈到新式LED燈。（編輯：陳仁華）1110120

屏東勝利星村展館21日起展出「從一根火柴開始的繽紛照明世界」燈具展，盼讓更多人了解光環境的歷史文化、過去與未來。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月20日