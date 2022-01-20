故宮南院餐廳拚防疫 引進AI機器人穿太監服上菜

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國立故宮博物院南部院區鍋物餐廳為加強防疫，引進AI機器人加入送餐行列，減少顧客與員工接觸的機會。（吳品諭提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）為提升防疫減少顧客與員工接觸，故宮南院鍋物餐廳引進AI機器人送餐，還為它客製太監服。南院表示，合作廠商加強防疫，院方目前也提高警戒，要求遊客口罩戴好戴滿。

國立故宮博物院南院處鍋物餐廳，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，加強防疫引進AI機器人，經過一陣子測試，近日加入送餐行列，減少顧客與員工接觸的機會。

故宮南院處長彭子程今天接受中央社記者訪問表示，合作廠商加強防疫，樂觀其成，雖然目前仍處於2級警戒，院方則已提高警覺，落實各項防疫措施，提醒入院參觀的遊客，口罩要戴好、戴滿。

餐廳老闆吳品諭告訴中央社記者，AI機器人可以送餐、迎賓，功能符合需求，他還會再引進幾台，儘量將送餐服務都改由機器人處理。

吳品諭說，為符合南院文化氛圍，委託刺繡藝師周讓廷為機器人客製一套太監服，顧客看到都滿驚豔的，還會合影留念。（編輯：謝雅竹）1110120