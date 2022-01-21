油價恐連4漲 95無鉛每公升料達31.3元

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（中央社記者曾智怡台北21日電）土耳其輸油管線爆炸，導致國際油價上漲；按照中油浮動油價公式，預估1月24日零時起，國內汽、柴油每公升零售價分別調升新台幣0.6、0.2元，將是油價連續第4週上漲。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

在地緣情勢動盪之際，伊拉克輸往土耳其的重要輸油管線爆炸，導致輸油管線暫時癱瘓，增加石油市場不確定因素，國際原油價格向90美元叩關。

根據中油浮動油價公式，累算至1月20日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶87.04美元，較上週82.89美元上漲4.15美元；新台幣兌美元匯率27.63元，較上週27.658元升值0.028元。

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依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲1.1元、柴油調漲1.2元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上已達油價平穩措施實施門檻，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲0.6元、0.2元。（編輯：康世人）1110121