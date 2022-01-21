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全球前2%頂尖科學家 中國醫大多名學者上榜

2022/1/21 11:31（1/21 14:11 更新）
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美國史丹佛大學團隊近期發布「全球前2%頂尖科學家」榜單，中國醫藥大學有52名學者入榜「終身科學影響力排行榜（1960－2020）」及66名學者入榜「2020年度科學影響力排行榜」，展現在國際學術上的貢獻與研究量能。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月21日
美國史丹佛大學團隊近期發布「全球前2%頂尖科學家」榜單，中國醫藥大學有52名學者入榜「終身科學影響力排行榜（1960－2020）」及66名學者入榜「2020年度科學影響力排行榜」，展現在國際學術上的貢獻與研究量能。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）美國史丹佛大學團隊近期發布「全球前2%頂尖科學家」榜單，中國醫藥大學有52名學者入榜「終身科學影響力排行榜（1960－2020）」及66名學者入榜「2020年度科學影響力排行榜」。

中國醫藥大學今天發布新聞稿表示，美國史丹佛大學團隊日前發布「2020年全球前2%頂尖科學家」榜單（World’s Top 2% Scientists 2020）」，榜單以Scopus資料庫數據為基礎，並使用6種關鍵指標進行評分。

指標分別為總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或者第一作者，以及單獨、第一或者最後作者的文章引用次數。史丹佛大學團隊從近800萬名科學家中遴選出世界排名前2%的頂尖科學家。

中國醫藥大學指出，中國醫大暨醫療體系有賴明詔、洪明奇、高嘉鴻等52名學者入榜「終身科學影響力排行榜（1960－2020）」。

另外，賴明詔、姚任之、洪明奇等66名學者入榜「2020年度科學影響力排行榜」，展現在國際學術上的貢獻與研究量能。（編輯：戴光育）1110121

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