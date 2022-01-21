獎勵推動族語發展 原民會即日起受理申請12獎項
2022/1/21 18:14
（中央社記者楊淑閔台北21日電）原民會今天表示，為推動原住民族語言傳承，發布「111年獎勵原住民族語言發展實施計畫」，即日起到2月8日受理申請、2月19日頒獎表揚，計有12獎項，含終身貢獻獎獎金6萬元等。
原民會說明，12獎項包含終身貢獻獎、原住民族語言家庭獎、原住民族語言幼兒獎、原住民族語言保母獎、原住民族語言教保員獎、原住民族語言師徒制傳習獎、原住民族語言推廣人員獎、原住民族語老師獎、推動族語公務人員獎、原住民族語言推動組織獎、推動族語機關獎及推動族語團體獎。
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原民會說，2月19日將辦理「2022年世界母語日-原住民族語言發展會議」，公開表揚、發給獎勵金及獎座，其中終身貢獻獎6萬元、團體獎5萬元、個人獎2萬元。
原民會補充，推薦資料須以正式備函掛號寄送至「24922新北市新莊區中平路439號北棟16樓 原住民族委員會教育文化處收」，封面須註明「獎勵原住民族語言發展實施計畫」。詳請可去電（02）89953116詢問。（編輯：陳政偉）1110121
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