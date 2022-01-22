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亞旭電腦桃園廠群聚 新北：中和廠人員沒互調派

2022/1/22 10:27
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市政府今天表示，因應桃園亞旭電腦多名員工確診，將要求市內工廠與公司加強企業防疫；亞旭電腦新北市中和廠區的員工，並沒有與桃園廠相互調派移動。

新北市長侯友宜今天上午出席文傑建設公司捐贈新北市2輛復康巴士典禮後接受媒體聯訪，記者提問，亞旭電腦桃園廠多名員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，隔鄰的新北市是否要防疫升級，防疫策略是否仍是阻絕於境外。

對此，侯友宜表示，亞旭電腦確診員工都不是新北市民，上午已要求各單位除密切觀察，更要落實企業防疫，守住新北市並支援桃園市，不可以掉以輕心。尤其，春節期間有許多檢疫者回到家裡過年，須嚴防疫情。

侯友宜說，除不斷擴充醫療量能與集中檢疫中心的床位，也做好萬全準備；亞旭電腦中和廠區的員工，是不互相調派移動的，但仍要求勞工團體與企業落實防疫。

他表示，全力守住新北疫情防線，隨著環境變化滾動檢討，也請中央做好阻絕境外管控。若有個案搭乘防疫計程車趴趴走，一定嚴格執行重罰，讓大家平安過好年。目前新北防疫計程車都落實防疫與篩檢，沒有健康疑慮。

新北市政府21日有2名員工因接種第3劑疫苗後發燒，其中1名快篩陽性，前往亞東醫院核酸檢測（PCR）後陰性；市府相關單位今天指出，另一名住在桃園的同事PCR，篩檢結果也在今天出爐為陰性。

侯友宜被問到此案時表示，除清消外，也密切觀察後續同仁健康，環境沒有問題。（編輯：戴光育）1110122

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