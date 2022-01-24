遠離塵囂 春節假期就到深山賞神木

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（中央社記者余曉涵台北24日電）春節假期想遠離塵囂，旅遊業者推薦台灣4大森林遊樂區，包含擁有亞洲最大神木群的馬告生態園區，或是大批紅檜森林的拉拉山等。

台灣擁有得天獨厚的山林資源，蘊藏了許多自然寶藏，2、3000公尺以上的高山容易見到雲霧繚繞，甚至是生長千年、象徵源源不絕生命力的神木群。

旅遊業者KLOOK推薦旅客在春節假期不妨到森林走走，遠離塵囂，像是宜蘭馬告生態園區為亞洲最大的神木群聚落，園區包含了宜蘭最美的棲蘭山莊和明池山莊2大山莊，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立在園區。

KLOOK說，在宜蘭馬告生態園區內最有趣的地方就屬每顆神木皆以歷代聖賢命名，其中包括樹齡已超過2000歲的「孔子」神木，此外棲蘭山莊除了欣賞神木，還能參觀充滿歷史氛圍的先總統蔣公行館，而在明池山莊中更有一個被層層高聳森林圍繞的高山湖泊，湖中能見到黑天鵝、鴛鴦、綠頭鴨在悠游著非常愜意。

拉拉山位於桃園復興和新北烏來交界處，屬於國有林自然保護區，KLOOK表示，旅客沿著環山步道就能輕鬆近距離親近神木，每棵神木樹也都有專屬編號，其中5號神木樹齡最年長有2800歲，樹底還有一個大樹洞非常壯觀，體型最大的神木樹圍更達約19公尺長，此外拉拉山位處海拔約2000公尺高，偶有雲霧飄進森林，讓人彷彿闖入迷霧森林非常浪漫。

KLOOK說，位於台中東勢的大雪山國家森林遊樂區，有顆樹齡約1400年的「大雪山神木」矗立於此，屬紅檜品種，樹高約50公尺相當高大，加上大雪山神木前的道路平坦好走，全家大小都能輕鬆漫步前往，除此之外，大雪山國家森林遊樂區內有許多豐富生態，幸運的話還能見到山羌、帝雉等罕見野生動物。

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KLOOK表示，走訪位於嘉義的阿里山國家森林遊樂區，則可以一探壯麗的「阿里山神木」遺跡，阿里山神木是一棵樹齡預估有千年的紅檜巨木，樹齡或胸徑都曾是亞洲第一，和阿里山的日出、雲海、高山鐵路、櫻花，並列阿里山5大奇景，雖因遭雷擊的關係現今已原地放倒，不過還是非常壯觀。

此外阿里山上還有其他如香山神木等豎立在山頭，可以沿著步道踏青欣賞，在2月初到訪還能搭著森林小火車欣賞沿路盛開的櫻花。（編輯：方沛清）1110124