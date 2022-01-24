落地採檢半數輕症分流 3檢疫所收治春節後量能再增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北24日電）指揮中心實施機場落地採檢輕症分流，現有半數確診者分流至檢疫所收治，指揮官陳時中說，劍潭安心檢疫所、泰山與龜山檢疫所量能共451間，春節後全國可再增1500間量能。

國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心實施機場落地採檢，20至49歲確診者若無急性病況，即會分流送往加強版集中檢疫所收治。

陳時中今天在疫情記者會說明，1月15日至24日已轉送105人至劍潭安心檢疫所收治，同時段落地採檢共有204人確診，分流占51.5%。

此外，遠雄自由貿易園區亞旭電腦與鴻佰科技公司相關確診者有100人，其中69人也收治在劍潭安心檢疫所。

陳時中說，今天新北市泰山集中檢疫中心及桃園龜山集中檢疫所也加入分流收治，3檢疫所合計量能451間；其中龜山所優先提供北區收治居隔、居檢陽性或社區篩檢陽性的輕症或無症狀個案。

陳時中說，未來會持續開設加強版集中檢疫所，預計春節後全國可增加1500間收治量能。

媒體提問，有研究顯示感染Omicron唾液的病毒濃度比鼻咽高，是否改採檢唾液。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，此研究顯示Omicron前期唾液的病毒量比鼻咽高，但隨病程變化，又變為鼻咽病毒量較高，可能與採檢時間點有關。他並強調，上述研究尚未經專家審核，嚴謹看待，正式刊登在期刊上的研究更可靠。

張上淳也提到，實務操作上，大量篩檢會採用池化方式檢驗，但僅鼻咽檢體適用池化檢驗，唾液檢體不建議使用，故臨床實際使用狀況也需要考量。

此外，世界衛生組織（WHO）日前指出，預估3月歐洲將有6成的人染疫，疫情將帶入另個新階段，歐洲疫情有可能因此結束。媒體提問，屆時台灣疫情是否也會結束，台灣是否仍要追求清零。

陳時中回應，目前還是用清零方式進行防疫工作，積極控制疫情，至於世界衛生組織估計歐洲將有6成的人染疫，台灣可觀察歐洲的做法與後果當作借鏡。（編輯：陳仁華）1110124