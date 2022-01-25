原料儲槽83%廢氣逸散 環署擬加嚴膠帶業空污防制

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（中央社記者張雄風台北25日電）環保署今天預告膠帶製造業空污管制草案，由於此產業在原料儲槽排放的廢氣，高達83%都直接逸散，修法過後預估1年可減少523公噸揮發性有機物，約1座煉油廠平均排放量6成左右。

行政院環境保護署今天預告修正「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」草案，本法已逾10年未修正，本次主要在加嚴規範新設製程及既存製程各操作單元廢氣收集規定。

環保署估算，修法後1年可減少揮發性有機物523公噸，相當於減少1座煉油廠揮發性有機物平均排放量的6成左右。

環保署指出，揮發性有機物為臭氧及細懸浮微粒（PM2.5）的前驅物，根據現勘調查結果發現，產業在廢氣收集上，針對原（物）料儲槽排放的廢氣，有83%直接逸散排放的情形。

環保署表示，依據109年空氣污染防制費申報資料，固定污染源揮發性有機物排放量中，膠帶製造業是表面塗裝製程中第2大占比（占20%）；占全部固定污染源7.3%。另外在13項有害揮發性有機物排放量中，膠帶製造業占表面塗裝製程26%，占全部固定污染源16.1%。

為因應操作單元廢氣收集規定，及揮發性有機物處理效率規定，給予既存製程2年期限改善，自113年4月1日起符合本標準規定。

此外，業者若採用水性或無溶劑製程，檢具佐證資料，報經地方主管機關認可後排除納管。（編輯：陳政偉）1110125