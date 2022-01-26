遠雄自貿園區疫情新進度 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）遠雄自貿園區疫情持續，昨天二採園區人員及擴大社區採檢，上述2項檢驗皆有新個案現蹤，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時舉行記者會說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，雖然昨天新增13例本土個案，確診病例明顯減少，但陳時中提醒，遠雄自貿園區昨天沒有新增病例，可能與仍有採檢對象尚未如期前往檢驗有關，不可掉以輕心。

國內現階段關注的重點有4案，除桃園遠雄自貿園區外，還有宜蘭礁溪長榮酒店案、台北圓山飯店廚師案，與規模較大高雄港區案，涉及廠商多、複雜度高，更要積極控制，是重中之重。

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國內疫情延燒，為加速第3劑COVID-19疫苗接種，指揮中心昨天宣布，1922疫苗平台今天上午開放預約，將依年齡分流預約，開放預約疫苗廠牌包含莫德納、BNT、高端及AZ，預計2月7日至2月13日施打。

疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打數據、21期加強劑疫苗預約情形，以及最新本土COVID-19疫情狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：郭諭儒）1110126