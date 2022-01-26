集集支線隧道新建進度超前 第1階段估4月底通車

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）台16線去年邊坡坍方，連帶損及台鐵集集支線隧道，台鐵局進行隧道復舊、邊坡整治工程，行政院中服執行長蔡培慧今天踏勘時說，工程進度超前，第1階段可望4月底通車。

省道台16線西向指標11.5公里處去年8月邊坡坍方，與台16線平行的台鐵集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，由於支線2號、3號隧道受損與邊坡崩塌，交通部台灣鐵路管理局進行隧道復舊、邊坡整治，施工期間集集站到車埕站停駛，且封閉部分台16線車道以利作業。

許多居民、遊客關心工程進度，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天會同台鐵局踏勘時說，春節暫停施工，台16線恢復原有車道寬度，讓返鄉、觀光車流順暢；另外，工程進度超前，第1階段崩塌處修復可望4月底完成、通車，第2階段全面改善預計明年1月竣工。

蔡培慧接受媒體聯訪時表示，邊坡坍方造成集集支線隧道嚴重損壞，透過新建「明挖覆蓋」隧道工程，更能維持行車安全，截水、排水治理以25年洪水量來設計，有效避免災害再現。台鐵局表示，加強邊坡治理，坡頂設截水溝，陡坡面強化護坡，緩坡面用掛網植被保護。

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另外，台3線指標約227公里處竹山鎮外埔橋地勢較低、通洪斷面過窄且河道雜木叢生，遇強降雨，溪水易暴漲溢到橋面，經蔡培慧爭取改建拓寬，通洪斷面增加1.46倍、路面抬升25公分，今天辦通車前會勘，居民開心說，沒想到幾十年無法處理的水患，今年終於解決。

蔡培慧說，改建後除大幅降低淹水機率，施工也以「人本交通」思維設計，為保障自行車騎士安全，橋梁護欄特別加高，且考量將來各種地下管線維修，人孔蓋、自來水洩壓安全閥都設在分隔島，竹山鎮公所也將種植花卉綠美化，提升街景鎮容。（編輯：陳仁華）1110126