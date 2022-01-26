中原大學碩士班改書審加視訊 桃園大專多觀察中

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（中央社記者陳至中台北26日電）中原大學今天宣布，因桃園地區COVID-19疫情升溫，碩士班考試筆試取消，改採書面審查加上視訊面試，考生無法參與可以退費。桃園地區的中央、元智等校，目前仍維持原規劃。

中原大學招生資訊網今天貼出公告指出，為降低 COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）群聚感染風險及減少區域間的非必要移動，將全面啟用應變措施，原訂筆試取消（簡章原日期為2月16日），改採計科目為審查資料、視訊面試。

中原大學提醒考生須與招生系所聯繫，進行連線測試，面試當天要準時上限，過程會全程錄影及錄音，並保留至少1年。考生如果頂替或舞弊，將取消考試資格。

元智大學同樣位於桃園市（中壢區），校方告訴中央社記者，校內碩士班除工管和機械所有筆試，其餘都是採資料審核和口試，口試安排在3月份，目前沒有調整。但後續若因疫情影響，無法到校筆試或口試，將考慮改為視訊。

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中央大學（桃園市中壢區）校方表示，依據中央流行疫情指揮中心發布的二級警戒，已於日前公告碩士班筆試依簡章原訂日期，在2月7日、8日如期辦理。校方強調，將採高規格防疫措施，包括試場人數降載、考試前中後試場消毒等，也會為發燒等症狀考生準備備用試場。

龍華科技大學（桃園市龜山區）校長葛自祥接受中央社電訪表示，龍華碩士班招生日程較早，第一階段已於去年12月到今年1月間完成，下個階段要等到4月份，會視疫情狀況決定是否調整。（編輯：陳清芳）1110126