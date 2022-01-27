降低染疫風險 民航局啟動機場無接觸填單服務

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）春節連假將屆，交通部民用航空局檢視春節期間疏運與防疫整備工作，為降低染疫風險，已全面啟動機場無接觸填單服務。

民航局發布新聞稿指出，民航局長林國顯要求同仁以最嚴謹態度投入防疫，為減少旅客與機場服務人員、計程車司機接觸機會，降低染疫風險，民航局也全面啟動「無接觸填單」作業。

依據中央流行疫情指揮中心要求，國際線旅客入境時，需填寫健康聲明書，並搭乘防疫計程車前往防疫旅宿或集中檢疫所檢疫，搭車前必須填寫個人與防疫旅館相關資訊，並繳交給機場工作人員與司機後，始可搭車前往防疫旅宿。機場工作人員事後需將旅客搭車資訊補登於衛福部系統中，以便指揮中心掌握疫情資訊。

民航局說，為減少搭防疫計程車至防疫旅宿程中接觸機會，並加快後續補登等流程，在指揮中心建議下，特別設計一套無接觸填單系統，並於上週完成建置、啟用。

民航局表示，旅客登入衛福部系統填寫健康聲明書後，系統會給予一專屬條碼，旅客僅需至機場內掃描器掃描手機內的條碼，工作人員即可將搭乘防疫計程車所需相關資訊印出，一張由機場保留並自動登入系統，另一張由機場工作人員交給計程車司機，旅客與工作人員及司機均無須接觸。

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林國顯說，這套系統不僅保護旅客，也保護工作人員與司機；系統目前已於桃園、松山與高雄等3處國際航班的機場啟用，目前尚無國際航班的台中機場也已完成準備，國際航班恢復營運後，可以馬上投入。

林國顯連續2週赴松山機場視察，除檢視無接觸填單系統運作狀況，也全盤瞭解疏運與防疫相關工作。他表示，松山機場營運中的航線並無指揮中心要求落地立即篩檢的航線，但所有同仁仍應密切注意各國疫情狀況，特別是旅客接觸機會較多的入境長廊、行李轉盤、廁所等地區，務必要以最嚴謹的態度落實清消與各項防疫細節。（編輯：吳協昌）1110127