安心過好年 經部：桶裝瓦斯春節期間供應無虞

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（中央社記者曾智怡台北27日電）即將過年，經濟部今天表示，桶裝瓦斯為民生重要必需品，上游主要供應來源為中油及台塑石化，新春期間供應量充足無虞，請桶裝瓦斯各級供應業者及消費大眾放心。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，中油公司及台塑石化公司除已事先提供春節期間桶裝瓦斯灌裝作業時段，以利各級供應業（經銷業及分裝業）提氣外，也可充分滿足下游業者及消費大眾的用氣需求。

能源局指出，預估今年2月、包含春節期間在內，國內桶裝瓦斯需求量約9.53萬公噸，其中中油預估需求約5.03萬公噸，台塑石化預估需求約4.5萬公噸，兩家公司預估供給量加上庫存量約可達26.53萬公噸，可充分供應國內桶裝瓦斯市場需求；換言之，春節期間均有充足供應量，可供各級供應業提取。

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由於農曆春節即將到來，各地採買年貨活動熱鬧滾滾，為確保民眾交易使用磅秤計量準確，經濟部標準檢驗局特別於春節之前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9%，讓民眾可安心採買迎好年。

另一方面，為便利廠商進出口貨品，經濟部國際貿易局表示，春節假期期間仍受理廠商申請輸出入許可證，自1月31日除夕當天至2月4日期間，貿易局將由專人審核廠商輸出入許可證申請案件。（編輯：趙蔚蘭）1110127