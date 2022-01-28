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春節前最後一個上班日 國5估上午10時現車潮下午4時紓解

2022/1/28 10:03（1/28 10:19 更新）
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交通部高速公路局預估國道5號28日上午10時就會出現車潮，預計要到下午4時才會比較紓解。（中央社檔案照片）
交通部高速公路局預估國道5號28日上午10時就會出現車潮，預計要到下午4時才會比較紓解。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北28日電）今天是春節前最後一個上班日，交通部高速公路局預估國道5號上午10時就會出現車潮，預計要到下午4時才會比較紓解。

春節連續假期即將展開，高公局預估，今天西部國道並無明顯壅塞路段，不過國道5號可能從上午10時就會逐漸出現車潮，預估下午4時才會紓解，根據國道即時路況顯示，早上9時左右全線國道大致正常。

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高公局表示，預估春節連假期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，建議民眾多搭乘公共運輸，或多利用台9、61、63線等長途替代道路，短途部分則請儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局說，根據氣象局預報，今天起北部及中部將有局部短暫雨，請小心駕駛，並請留意行駛國道如遇白天大雨及夜間，均應開啟頭燈，若未遵守，依照道路交通管理處罰條例第33條1項6款及42條規定，白天如遇大雨等視線不良時，未開頭燈可處新台幣1200到3600元罰鍰，夜間未開頭燈可處3000到6000元罰鍰。（編輯：管中維）1110128

（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
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