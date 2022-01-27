東北季風增強全台有雨 小年夜至除夕低溫探11度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東北季風增強，28日全台有雨；29日起大陸冷氣團及水氣影響，各地轉濕冷。氣象局預估最低溫會在小年夜晚間至除夕清晨。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，明天南方雲系北移、東北季風增強，全台有雨，尤其南台灣降雨明顯；29日起大陸冷氣團及水氣影響，各地轉濕冷；30、31日最冷，中部以北低溫約攝氏11、12度。

中央氣象局預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天傍晚之後東北風增強，北部地區雲量偏多，基隆北海岸、宜蘭也開始降雨；明天東北季風影響及南方雲系北移，全台容易有雨，尤其南台灣較明顯，中部以北也會有局部降雨。

溫度方面，劉沛滕指出，明天東北季風影響，各地氣溫會稍降1、2度，北台灣低溫約16至17度、南台灣約19度；高溫部分，北台灣約20度左右，中南部約23至25度。

劉沛滕提到，29日大陸冷氣團影響加上南方雲系水氣持續，全台感受上偏濕冷、濕涼；30日（小年夜）南方雲系減少，各地雲量偏多，31日（除夕）中南部轉為多雲到晴，但北部、東半部還是會有局部降雨。

劉沛滕表示，預估最低溫會在小年夜晚間至除夕清晨，中部以北可能出現11、12度低溫，其他地區約12至14度；北台灣高溫也只有15、16度，南台灣在29、30日高溫約20度左右，初一開始陽光露臉，可以回升到23至25度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉沛滕說，初一、初二（2月1、2日）大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，天氣漸穩定、但雲量偏多，北部、東半部仍有局部短暫雨；預估初三（2月3日）又有一波東北季風影響，北部、東半部降雨情況增加，至於降溫幅度仍有不確定性，會再觀察。

劉沛滕提醒，明天降雨之前，西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。預估在小年夜至除夕若水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山有降雪機會；29日才剛開始降溫、2月1日水氣已經減少，高山降雪的機會相對不高。（編輯：陳政偉）1110127