PM2.5濃度高 高屏空氣品質達紅色警示

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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署今天表示，中午之前高屏地區空氣品質不佳，上午高雄大寮、林園、屏東琉球空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；預計午後降雨，空氣品質將好轉。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天受東北季風影響及南方雲系北移影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，午後有局部短暫陣雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質將好轉；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

竹苗、宜蘭及花東及馬祖、金門、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級，中午前零星地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署提醒，上午高屏地區3測站空氣品質達紅色警示，包含高雄大寮、林園，屏東琉球主要污染物為PM2.5，應減少在戶外活動。

環保署預估，明天至1月31日受大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積；2月1日至2日大陸冷氣團稍減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，易有污染物累積。（編輯：張芷瑄）1110128