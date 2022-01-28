守護返鄉夜歸旅客 春節玉長公路增開紅眼客運

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春節運輸，公路總局協調客運業者加開4班車往返台東縣成功鎮和花蓮縣玉里鎮，配合接駁搭乘台鐵返鄉旅客，其中2班是紅眼班車配合返鄉夜歸旅客。中央社記者盧太城台東攝 111年1月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）春節運輸，公路總局協調客運業者加開4班車往返台東縣成功鎮和花蓮縣玉里鎮，配合接駁搭乘台鐵返鄉旅客，其中2班是紅眼班車配合返鄉夜歸旅客。

公路總局台東監理站股長鄭淑芬今天接受中央社記者訪問表示，春節疏運，公路總局協調台東鼎東公路客運，配合台鐵搭乘和接駁，加開花蓮玉里–花蓮寧埔–台東成功（經玉長公路）班車。

1月28日增開晚間6時30分成功往玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵普悠瑪445次及太魯閣447次（北上）對號車轉乘。

1月29日增開凌晨3時40分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車自強號5270車次（南下）對號車接駁。

2月5日增開晚間11時40分成功往玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車自強號5269車次（北上）對號車轉乘。

2月6日增開中午12時30分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵自強號410次、莒光號2次及普悠瑪412次（南下）對號車接駁。

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鄭淑芬表示，除了增加玉長公路接駁公車外，公路總局也推出東部限定的「在地有腳租車享公路客運票價優惠」，搭乘公路客運享有租賃汽機車優惠或持租賃汽機車憑證享回程車票優惠。

另外，還有宜、花、東加碼優惠，購買當地台灣好行超值套票或當地合法旅宿業住宿者，再享北宜、北花來回票4人同行1人免費優惠（往返車票均優惠）及憑票證回程票價再折抵新台幣200元。（編輯：郭諭儒）1110128