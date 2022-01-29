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室內盆栽有妙用 打造綠色時尚好空氣

2022/1/29 11:19
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（中央社記者張雄風台北29日電）新年到來，妝點居家用植物打造成綠色時尚，環保署推薦火鶴花、黑葉觀音蓮、變葉木等，擺在客廳、廚房、客廳等處，討喜又具有吸附二氧化碳或落塵等效果，維護居家空氣品質。

環保署建議，客廳角落可擺放去除二氧化碳、甲醛及苯類等植物，如顏色喜氣的火鶴花、聖誕紅、竹蕉、鬱金香、台灣山蘇花及皺葉椒草等；餐廳為烹煮與圍爐的地方，易產生二氧化碳及落塵，可選用擎天鳳梨、龍血樹、黑葉觀音蓮、嫣紅蔓及白鶴芋等。

門口玄關走道易產生落塵與懸浮微粒，建議擺設變葉木、盆菊、非洲菫、鹿角蕨及秋海棠等植物，除可增添氣派氣息，更能減少戶外灰塵進入家中。

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另外，臥室寢具及衣櫃易產生甲醛，建議擺放可降低甲醛之黃椰子、龜背芋、彩虹竹蕉及常春藤等；浴廁濕度較大，且排泄物與清潔劑會釋放氨、二甲苯及甲苯等，建議擺設秋海棠、黃金葛、波士頓腎蕨及冰淇淋捲柏。

環保署並提供「淨化室內空氣之植物-居家生活版」，民眾可直接上網下載參考，選擇適合居家的植栽。結合全民居家綠生活，點綴過年氛圍。（編輯：陳清芳）1110129

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