新春13款刮刮樂全攻略 台彩：高中獎率鎖定這4款

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（中央社記者吳佳蓉台北31日電）新春試手氣，想體驗中獎喜悅，台彩盤點4款高中獎率刮刮樂，包含一張新台幣500元的「金虎獎」100%包中、「1200萬大吉利」及「2000萬超級紅包」中獎率也達7成及69.33%，「虎來旺」則有5成中獎機會。

刮刮樂2002年在台發行以來，幾乎成為農曆春節期間全民娛樂。台彩公司透露，去年疫情導致塞港之亂，今年13款新春限定刮刮樂差點擠不上船，所幸最後排除萬難解決，驚險在12月抵台。

台彩公司董事暨發言人黃志宜受訪時說，刮刮樂因採高規格防偽技術，須交由具相關技術的國外廠商印製、再透過海運來台；2021年全球疫情再起造成塞港，船舶總運能減少，刮刮樂船班10月臨時被取消，一度考慮不惜成本採專機運送，所幸多方協調後終於擠上船班。

撐過塞港危機，民眾今年能玩到13款新春刮刮樂，台採根據特色分類，傳授挑選彩券攻略。

對於追求高中獎率者，可鎖定100%中獎的「金虎獎」（售價500元）、中獎率7成的「1200萬大吉利」（售價1000元）、中獎率69.33%的「2000萬超級紅包」（售價2000元）以及中獎率50.1%的「虎來旺」（售價200元）。

「金虎獎」中獎金額至少100元，「1200萬大吉利」若中獎最少獎金500元，「2000萬超級紅包」刮出最低獎金則為1000元，還有本金再繼續拚大獎，「虎來旺」刮中最少可中200元直接回本。

想拚千萬頭獎者，可選擇「1200萬大吉利」及「2000萬超級紅包」，分別有5個1200萬元頭獎及5個2000萬元頭獎，數量均創歷年最多，百萬以上獎項也各多達365個及664個；建議可找親友集資買整本一起刮，「1200萬大吉利」每本25張售價2.5萬元，「2000萬超級紅包」每本18張售價3.6萬元。

重視趣味性者，可挑選無敵開獎機、超級777、金骰子及超速777等，享受邊刮邊玩的樂趣。

至於哪個縣市刮刮樂大獎得主最多？台彩統計，以2021年經驗看，去年新春刮刮樂合計共有737個獎金百萬以上獎項，最終以新北市刮出116個居冠，其次為台中市刮出100個，台北市刮出96個，六都以外以彰化縣刮出40個最多，位居全國第7。

連江縣則是1個百萬元以上獎項都沒刮出，金門縣僅刮出1個，嘉義縣2個，澎湖縣僅3個。（編輯：蘇志宗）1110131