手氣超旺 年輕女子刮中百萬提前存到買房頭期款

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農曆春節到，許多人過年期間都會買張刮刮樂，台彩除了連開15天大樂透外，今年也推出6款新春應景刮刮樂，歡迎民眾選購試手氣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）桃園市一名20多歲的年輕女性過年都會和家人一起買刮刮樂，今年購買「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中100萬元，讓她提前存到買房頭期款，有機會一圓買房夢。

根據「鴻大發彩券行」描述，這次刮中百萬大獎的是位約莫20出頭歲的年輕女性，這家人的手氣很不錯，去年有刮中10萬元，今年則是旺到不行的刮中100萬元；中獎人一直努力存錢，最大夢想就是買間屬於自己的房子，刮中大獎後開心說「提早存到頭期款了」。

彩券行李小姐笑說，店內供奉的彌勒佛，身上也掛著一把鑰匙，冥冥之中就像開啟幸運的鑰匙，幫了中獎人一把，提前存到買房頭期款。

過年期間，許多民眾會買彩券試試手氣，並選擇自己的幸運號碼，希望能夠中大獎。不過當好運報到時，擋也擋不住，台彩表示，台中有位幸運男子購買刮刮樂都買「別人挑剩的」，照樣刮出百萬獎項。

億大利公益彩券投注站邱先生表示，刮中百萬大獎的是位40多歲男性，中獎人長年在外地工作，每年過年返鄉都會到店裡購買「2000萬超級紅包」，每次都會購買檯面上10張刮刮樂，不會特別挑選號碼，似乎就是想要撿別人遺留下來的福氣，果然財神眷顧這種不刻意挑選號碼的客人，讓他幸運刮出100萬大獎。

「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。

統計至1月31日，已經刮出1個2000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、131個100萬元。（編輯：林興盟）1110202