菲律賓青農赴台灣實習：效率超高大開眼界

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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）首批到台灣實習的菲律賓青年農民去年底抵台。一名到鳳梨農場實習的青農說，台灣整地效率超高，還有鳳梨套袋、開發鳳梨甜點等作法，都讓他等不及想帶回菲國與其他青農分享。

台菲農業實習計畫去年啟動，第一批29名青農去年底抵台，被分配到台灣各地從事農漁牧工作，北至新竹、南至屏東、東至花蓮和宜蘭，將在台灣待11個月後，將寶貴的實習經驗帶回菲律賓。

花蓮明淳有機農場這次申請到兩名菲國實習生赴農場工作。農場主陳柏叡接受中央社電話訪問表示，由於他們面臨人力需求，因此向行政院農業委員會申請外籍青農前來實習。

陳柏叡說，週日到週五都是實習生工作日，週六休息，他每個月會撥出一天幫他們上課，講解台灣農業、氣候條件、農產品種類、品種差異、如何選擇較好的品種等。

他表示，農業原本就是高勞力的產業，年輕人投入意願也不高，需要耐得了苦，也是抗壓性訓練。外籍青農積極度比台灣人高出很多，他們對於想把這件事情學好的心態比較強烈。

針對台菲務農方式差異，陳柏叡說：「我覺得他們還在那種，我爸爸小時候那種年代的工作方式，以密集的勞動力來取代像我們台灣現在大都分都是用機器種植、採收，可是他們還是用人力採收。」

他表示，實習生看到農場機具覺得非常新鮮，「對他們來講算是一種震撼彈，原來農業也可以這麼先進。他們會想這種東西可不可以引進菲律賓，給他們更好的工作環境」。

來自菲律賓黎薩省（Rizal）塔奈鎮（Tanay）的賽凱思（Keith Ryzon Ceñidoza）目前在屏東龍潭果菜生產合作社實習。

他接受中央社視訊訪問表示，他家裡有一小片農地，種植椰子、香蕉、木瓜、鳳梨等農作物。在菲國，雖然大型企業和農民合作社擁有農業機具，但對小農來說，只能仰賴傳統農耕方式。

賽凱思說，他們農地所在區域沒有電，也沒有手機訊號，只能靠水牛運送農作物，再用三輪車接駁。

另外，他表示，由於灌溉系統不發達，產銷系統也未建立，菲律賓農民多半靠天吃飯。若產量過高，農民只得丟棄過剩的農產品，因為根本賣不出去。

賽凱思說：「這在菲律賓很常見，不只是鳳梨，其他農產品也是這樣。妳在臉書可以看到，菲律賓不同地區的農民因為產量過剩，只能把他們的馬鈴薯、番茄丟掉。」

他表示：「想像一下，每公斤番茄他們（農業部）只付給你2披索（約新台幣1.08元）補償金。我的天，農業投資和投入是非常高的。」

賽凱思說，菲律賓農民也很少對鳳梨人工催花。「我們只是種下去，放足夠的肥料，然後等它自然開花結果」。

他表示，到台灣實習後，所在農場的整地效率讓他大開眼界。他們還把鳳梨製成果汁和蛋糕，「我向妳保證，非常好吃。這個農場的鳳梨蛋糕卷超好吃」。

賽凱思說：「對菲律賓年輕人來說，務農沒什麼吸引力。因為我們體力活很多，賺得卻很少。」未來回到菲國後，他希望透過農業合作社，分享台灣所學給其他青年農友，激勵更多人投入農業生產。

他表示：「希望有一天透過我的分享，讓在菲律賓務農更有樂趣、獲利更高，更能永續經營下去。」（編輯：林憬屏）1110203

台菲農業實習計畫110年啟動，圖為赴台實習的菲律賓青農賽凱思（中）與台灣農場主何秉洋（右2）合影。（受訪者提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年2月3日