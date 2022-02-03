一花一世界 搶救烏來杜鵑大作戰

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（中央社記者沈佩瑤新北3日電）台灣原生種烏來杜鵑差點因翡翠水庫興建，再也開不在山坡上，從僅存數十株復育起，目前新北市境內已種植超過6萬株。參與復育的嘉大老師林瑞進說，希望更多人看到台灣原生美。

根據台北翡翠水庫管理局資料，烏來杜鵑（Rhododendron kanehirai Wilson）葉似柳，又名柳葉杜鵑，僅分布於台灣北部北勢溪流域一帶，為台灣15種杜鵑屬植物中分布最狹隘、族群數量最少的一支。

為解決大台北地區飲水問題，政府民國68年拍板在北勢溪建翡翠水庫，73年初期蓄水，卻淹沒烏來杜鵑棲地，後來政府77年8月20日公告為法定珍貴稀有植物。

國立嘉義大學森林暨自然資源學系暨研究所副教授林瑞進告訴中央社記者，當時搶救一批不到50株，送到行政院農業委員會特有生物研究保育中心低海拔試驗站，另還有民眾自行移植到家中約5株。

林瑞進說，20多年來烏來杜鵑已成功復育數量破萬，但仍呈現野外滅絕，未能在野外發現新族群。

林瑞進表示，目前復育主要透過「扦插」無性繁殖方式，子代基因和上一代相同，而他掌握的「杜鵑類菌根菌」技術，已成功培育出實生苗（由種子育出的苗），可有性繁殖以保存基因多樣性；面對極端氣候變遷，接下來將朝種子苗取代扦插苗方向走，較能適應環境。

回頭看參與復育點滴，林瑞進說，民眾通常不太在乎外來種、原生種，只要漂亮就好，原生種復育一定要政府支持才能走下去，希望讓更多人看到台灣原生種的美。

新北市小格頭苗圃管理員周震隆也是因緣際會下，參與烏來杜鵑復育成員之一。周震隆接受中央社記者電話訪問表示，93年起在苗圃工作，正好遇上時任新北市政府農業局林務科長陳淵泉推動苗圃轉型，接下烏來杜鵑復育任務。

周震隆說，過去主要以扦插方式復育，但苗圃原就有經驗和技術，烏來杜鵑存活率還不錯，近年開始和學術單位合作，嘗試從種子種起，包括採種、播種到移苗等時機，都還在試驗。

除烏來杜鵑，周震隆表示，苗圃另也協助金毛杜鵑、桃金孃及野牡丹等復育，只要能拿到種源，都會試著做。

出身務農家庭的周震隆表示，務農和種花草一樣，要用心感受植物需求，他鼓勵想投入這領域的人，除有興趣，更要懂得隨環境不同變通。

農業局長李玟告訴中央社記者，110年起將30株野外滅絕級烏來杜鵑實生（種子）苗移植到石碇高級中學種植，建立全台首座烏來杜鵑無性與有性繁殖對照區。

烏來杜鵑目前在新北已種植超過6萬株，以翡翠水庫周邊新店區、烏來區及石碇區較大宗，其他包括林口區、金山區、瑞芳區、土城區、中和區和三峽區等社區鄰里、部分學校都有推廣。（編輯：李明宗）1110203