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外配省機票錢刮中百萬 高興可以給家鄉蓋房子

2022/2/4 10:07
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（中央社記者潘智義台北4日電）台灣彩券統計，至2月2日已刮出2個新台幣2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元。一名外配省下機票錢，買一張就刮中百萬，外配說可以給家鄉蓋房子了。

台灣彩券透過新聞稿說明，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。

根據新北市板橋區新海路384號「新海彩券行」描述，刮中百萬大獎的是年約40歲的外配，往年過年都會返鄉探親，今年因疫情影響沒有回去，初二帶著兩個小孩到投注站買刮刮樂試手氣、打發時間，店家推薦她買過年最熱賣的「2000萬超級紅包」。

彩券行指出，中獎人平常很節省，在店家推薦下，決定用沒花到的返鄉機票錢買一張，然後對著店裡的彌勒佛朝拜，希望刮中大獎，沒想到真的刮出百萬大獎，中獎人開心的說，本來不能返鄉很鬱悶，現在中了100萬元，可以給家鄉蓋房子了。

中獎人離去前又朝彌勒佛拜了拜，並承諾會買喜糖給彌勒佛吃甜甜。（編輯：林興盟）1110204

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