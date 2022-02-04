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外籍男子刮中200萬+BMW 直呼可以回越南了

2022/2/4 11:04
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（中央社記者潘智義台北4日電）台灣彩券今天透過新聞稿公布統計，至2月2日止，「2000萬超級紅包」已刮出2個新台幣2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元；初一一位越南籍男子刮中200萬+BMW大獎，直呼「可以回越南了」。

台灣彩券說明，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。

台灣彩券指出，根據桃園市中壢區普仁里新中北路117號「 金沙彩券行」描述，刮中200萬+BMW休旅車是年約25歲的越南籍男性，當天看到店內牆壁掛的日曆，2月1日又是大年初一，便挑選尾數001的「2000萬超級紅包」刮刮樂帶回去刮，幸運刮出200萬+BMW休旅車。

中獎人開心的帶著一群同鄉朋友們來彩券行對獎，確認真的中獎後高興歡呼，直喊「可以回越南了」。

彩券行吳先生表示，這位幸運兒運氣很好，過年期間都會來買刮刮樂，經常會中獎，今年運氣特別好，一刮就中大獎。（編輯：張良知）1110204

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