大陸冷氣團影響 新北富貴角凌晨10.7度、北部晚間探11度

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（中央社記者陳至中台北5日電）中央氣象局今天表示，受大陸冷氣團影響，今天北部及東北部天氣較冷，新北市富貴角凌晨出現攝氏10.7度，台北市區13.1度。北部、東北部地區可能出現短暫雨，走春民眾注意保暖和攜帶雨具。

交通部中央氣象局表示，受到大陸冷氣團影響，北部白天預估攝氏12到15度，晚上11到14度；中部白天12到20度，晚上12到17度；南部白天14到23度，晚上13到20度；東部白天13到22度，晚上13到19度；外島白天7到16度，晚上7到14度。

降雨方面，桃園以北陰短暫雨，降雨機率20%到80%，基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，因連日降雨，要注意坍方或落石；中部、南部晴時多雲；花蓮、台東多雲時陰或多雲時晴，降雨機率20%；外島澎湖、金門晴時多雲，連江陰時多雲。

氣象局預報員張承傳表示，今天凌晨新北市富貴角測到攝氏10.7度低溫，台北市中心則是13.1度，台中市為12.1度，高雄市出現12度；預估明天凌晨低溫和今天差不多，但會由東北風轉為偏東風，北部、東北部仍會有降雨，桃園市則不太會下。

氣象局今天上午發布長浪即時訊息，東北部沿海有長浪發生機率，早上6時在宜蘭蘇澳已觀測到2公尺浪高。

另外，今天凌晨3時也發布陸上強風特報，西部桃園到台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9到10級強陣風。基隆北海岸、東北部沿海空曠地區、馬祖也有較強陣風，提醒民眾注意。（編輯：陳仁華）1110205