初五省道湧返工車潮 國道客運仍有逾8成空位

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（中央社記者江慧珺台北4日電）春節連假進入尾聲，交通部公路總局今天說，明天大年初五，省道主要幹道將有返回工作地的車流陸續出現；國道客運仍有8成以上空位，民眾可至各客運業者網站查詢。

今天是大年初四，公路總局發布新聞稿指出，受出遊車潮影響，今天下午屏東台1線水底寮北上方向、雲林台19線北港朝天宮路段及台3線梅山路段、南投台3丙線竹南紫南宮、台21線日月潭、嘉義台18線銜接中埔交流道，皆有車多、壅塞情形。

此外，今天也受返回工作地車潮影響，北部台15線新竹香山至南寮、台61線台中伸港至龍井、台9線蘇花路廊花蓮往宜蘭及台9線南迴公路台東往屏東，皆已陸續有車潮湧現，車流量大。

明天是春節連假第8天，連假將近尾聲，公路總局預估，省道主要幹道將有返回工作地的車流陸續出現，包含新竹的台15線鳳鼻至香山路段、苗栗的台61線竹南路段、花蓮至宜蘭的台9線蘇花路廊、台東至屏東的台9線南迴公路、恆春至屏東的台1線水底寮路段。

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公路總局也表示，各觀光風景區仍會有短途的旅遊旅次，因此銜接國道的快速公路，包含台74線台中環線接國3、台18線中埔交流道、台86線關廟接流道接國3、台65線土城交流道及台64中和交流道接國3，預估會有車多或壅塞情形。

為提供民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局協調客運業者視人潮機動增班，據統計，西部國道客運尚有81％空位，東部國道客運尚有91.9％空位，民眾可至各客運業者網站查詢。（編輯：陳清芳）1110204