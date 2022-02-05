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聽媽媽的話 30歲女幸運刮中百萬大獎

2022/2/5 09:40
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（中央社記者謝方娪台北5日電）過年期間彩券行人流不斷，民眾都盼得財神爺眷顧。根據彩券行描述，一名年約30歲的女性到彩券行試手氣，聽媽媽的話選了其中一張「2000萬超級紅包」，沒想到真的刮中百萬大獎。

根據位於桃園市八德區的樂多鑫商行描述，有名年約30歲的女性和男性友人為「2000萬超級紅包」到彩券行試手氣，先買了一張，中1000元；兩人經過討論後，認為應該再刮一張。

女生看了檯面上的「2000萬超級紅包」後表示，「16、17、18這三張之中有一張一定會中獎，但我現在選不出來，我打給我媽媽，請她選。」

在打完電話後，女生聽媽媽建議買16號，沒想到刮中百萬大獎，開心地和男性友人跳起來和店員擊掌，大讚「媽媽真是太神啦」。

台灣彩券公布，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元；至2月3日為止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、160個100萬元。（編輯：張良知）1110205

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