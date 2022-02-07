春節通路無蛋可賣 產官會商下午公布量價資訊

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）春節前雞蛋增量供應，產地價凍漲在每台斤34.5元。但春節至今，有通路數天無蛋可賣。台北市蛋商業同業公會說，近日恢復送貨，但下週價格漲不漲，農委會召集會商，預計下午發布。

去年11、12月天氣轉冷後，雞蛋產蛋率下降，蛋價明顯上揚到高價位，洗選蛋每盒新台幣50元起居多。為確保物價、供應量穩定，農委會在節前數天，跟食品加工業調度庫存雞蛋，讓日產2100萬顆下，再增量供應90萬顆，並祭出凍漲對策，產地價維持每台斤新台幣34.5元、零售攤商進貨的批發價則是每台斤44元，維持1個多月。

但是春節期間，供貨的盤商局部休假，送貨頻率降低，北部主力連鎖通路家樂福、全聯陸續出現架上無蛋銷售情況，直到春節結束的開工日今天，架上仍無蛋銷售。

中央社記者走訪時詢問通路業者雞蛋何時上架，家樂福、全聯的銷售人員不約而同給了一樣的說明，都是「無法告知，因為不知道什麼時候會送蛋來。」還有銷售人員說：「聽說蠻缺的」。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨接受電話訪問時說，產地春節期間還是有產蛋，沒到缺蛋，主因是有的盤商春節排休，今天開工了，這幾天會陸續恢復正常送貨，會慢慢有蛋上架，但是產量不高，估計全國一天產量還不到10萬箱（每箱200顆）。

記者再問下週是批發價調整時刻，會不會波動。高傳謨說，產業界今天要跟農委會開會，將根據春節後的供需情況，以及行政院方面是否有任何決策，綜合這些因素討論後才知道結果，預計下午對外發布。

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中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生接受電話訪問時說，要看供需間的情況如何。農委會畜牧處副處長江文全進一步說明，春節後的市場需求會比節前少3%到5%，還要看天氣會不會回暖，回暖產量才會增加。

關於禽流感疫情對產量的影響性，農委會節前公布，零星蛋雞場通報疫情案例後須撲殺，對比日產100萬顆到200萬顆，約減少10萬顆。對此，高傳謨質疑，有的業者可能怕進行撲殺而沒通報，不過雞蛋產量6成集中在彰化，當地產業又長年維持高密度飼養，對產業革新很被動，很不好，不利雞隻維持良好抵抗力。（編輯：陳政偉）1110207