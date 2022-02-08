1級瀕危草鴞翅膀骨折 屏科大雷射加速恢復
2022/2/8 19:14（2/8 19:21 更新）
一隻受傷的瀕臨絕種一級保育類動物草鴞1月初在田邊被民眾發現，輾轉由屏科大收容中心接手照料，發現其右翅尺骨遠端閉鎖性骨折，所幸目前恢復狀況良好，近期完全康復後將展開飛行訓練，為野放做準備。（屏科大野生動物收容中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月8日
（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東科技大學保育類野生動物收容中心搶救1隻被列為1級瀕臨絕種保育類動物的草鴞，將過程po上臉書，中心人員以雷射治療加速患部修復，將在近期訓練飛行後野放。
屏東科技大學保育類野生動物收容中心6日在臉書（Facebook）po出搶救、治療草鴞的影片，文中表示，這隻草鴞1月5日在田邊被民眾發現，草鴞外型像「蘋果臉」，是1級瀕臨絕種的保育類，與石虎、台灣黑熊並列，是非常稀有的保育類動物。
中心表示，民眾先送到社團法人台灣鳥類救援協會，輾轉由屏科大收容中心接手，初步麻醉檢查，發現右翅尺骨遠端閉鎖性骨折。
影片中呈現治療過程，吳姓獸醫在影片中表示，先固定翅膀1個月，讓牠的骨折處修復，這幾天照X光並抽血檢查數值，同時用雷射加速患部修復，目前恢復良好，再等1、2週完全恢復後，訓練飛行，並將進行野放。
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中心人員表示，草鴞在貓頭鷹裡屬中型體型，身長大約在38至42公分之間，「最令人印象深刻的就屬牠那玲瓏有緻的蘋果臉」，為夜行性動物，鮮少在白天出沒，常以山林間的小型動物為食，由於目前數量稀少，所以這隻草鴞真的很幸運能透過各方單位營救到。
中心人員也指出，因為人類不斷侵犯山林空間，導致時不時就有原本棲息在中高海拔的動物頻頻被捕獲而需要救傷，「我們必須深深思考這些問題，設法與野生動物在生存上達到平衡點」，否則這些動物一點一滴地消失，最終受到反噬的也終究還是我們人類。（編輯：郭諭儒）1110208
屏東科技大學保育類野生動物收容中心日前搶救一隻瀕臨絕種一級保育類動物草鴞，經麻醉檢查發現右翅尺骨遠端閉鎖性骨折，目前恢復情形良好，將再等1、2週完全恢復後，再訓練草鴞飛行並進行野放。（屏科大野生動物收容中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月8日
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