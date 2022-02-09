過年期間參加小學同學會 驚喜刮中百萬大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北9日電）台灣彩券公司表示，一群60多歲客人在過年期間參加小學同學會，分別用當年小學座位號碼個數挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到第3張就驚喜刮出新台幣100萬元。

台彩表示，根據位於台中市的祥好仲彩券行描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元的是一群約60多歲的客人，來自南投水里在過年期間參加久違的的國小同學會，路過投注站時被喜氣的店名「祥好仲（台語）」給吸引，特別進店試手氣。

這群老同學一起合購刮刮樂，並分別用當年小學的座位號碼個數挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到刮第3張就驚喜刮出100萬元，一群人驚呼連連、歡喜不已，認為是有史以來最有價值的同學會，也讓這群多年不見的老同學們相聚回憶更添美好。

另外，台中市也有20多歲年輕男子在生日當天刮中百萬元。

台彩表示，根據立可得彩券行描述，中獎人在生日當天，吃完生日餐後路過彩券行，突然想到曾在網路上看到很多YouTuber開箱刮刮樂「2000萬超級紅包」的影片，也有提到買刮刮樂可以做公益，於是趁著自己生日試手氣，沒想到第1張「2000萬超級紅包」就刮中5000元，第2張幸運刮出100萬元。

投注站王小姐表示，這位幸運的百萬壽星離開投注站前還特別去買了一串鞭炮到店門口慶祝，想讓中獎的好運氣分享出來。（編輯：潘羿菁）1110209