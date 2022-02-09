看好台灣旅遊市場 飯店集團紛插旗台中台南

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（中央社記者余曉涵台北9日電）雖然旅遊業受COVID-19衝擊，但有旅宿業者仍看好台灣旅遊市場。遠雄集團旗下的OLAH悅樂旅店將在3月插旗台中，鎖定年輕世代客群；萬豪國際集團也在台開設台南安平雅樂軒酒店。

COVID-19疫情衝擊台灣觀光產業，但仍有不少旅宿業者仍看好台灣未來的觀光旅遊市場，近年來持續在台灣開幕新的飯店。

旅遊業者KLOOK今天發出新聞稿表示，遠雄集團旗下的OLAH悅樂旅店，繼2020年花蓮開幕首間飯店後，今年再鎖定有濃厚歷史文化的台中舊城區，拓展最新潮的住宿體驗，位置緊鄰台中火車站，方便前往台中各式熱門景點，預計3月23日正式開幕，由KLOOK獨家開賣。

KLOOK說，OLAH悅樂旅店台中館全館共有41間客房，提供包括一般飯店房型與背包客鋪位，適合與閨蜜好友出遊、或是背包客單人入住，並規劃有自動入住設備、完善的共享廚房、寬敞舒適的工作區與閱讀區，以及自助洗衣房等。

飯店設計結合了獨特在地元素，融合台中舊城區獨具風格的街區文化和歷史建築，借鏡1920年代Art Deco元素，大量運用幾何線條、放射性圖案，以及彩繪玻璃，打造出具有復古華麗的輕奢華旅店風格。

另外，台南安平雅樂軒酒店1月29日也正式開幕營運，這也是萬豪國際集團在台灣開設的第20家酒店。

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台南安平雅樂軒酒店由興富發集團打造，地點位於安平區的億載金城正對面，旅客可在此欣賞安平港的美景。台南安平雅樂軒酒店擁有115間時尚客房，皆以台南安平港的設計風格為靈感。

台南安平雅樂軒酒店內部裝飾的設計項目受到帆船、海洋、紅磚、油燈和帆船繩等地方特色的啟發，每間客房都展示了年輕而有才華的當地藝術家創作作品，不僅增添了地方特色，也展示雅樂軒品牌對於設計的熱情。（編輯：張芷瑄）1110209