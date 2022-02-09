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奇美醫學中心2新機亮相 疫苗施打更安全快速

2022/2/9 16:30（2/9 16:46 更新）
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群創光電和奇美醫學中心9日發表合作開發的「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，以自動化設備讓疫苗施打更安全快速。（奇美醫學中心提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月9日
群創光電和奇美醫學中心9日發表合作開發的「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，以自動化設備讓疫苗施打更安全快速。（奇美醫學中心提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，群創光電和奇美醫學中心今天發表合作開發的「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」以自動化設備讓疫苗注射更安全快速。

「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」今天下午在台南永康奇美醫學中心發表亮相，再由群創光電將首件設備捐贈給奇美醫學中心，明天啟用。

奇美醫學中心發布新聞稿指出，「智能疫苗劑量分裝機」具備作業安全、容量正確、生產時間一致性、簡易操作、腳輪設計便於移動、預防人因性危害等特點。

「智能疫苗劑量分裝機」可將疫苗分劑（針）人工作業優化為自動化作業流程，運用機器手臂及自動化機構抽取疫苗，透過光學液面檢測達成容量管理，最後進行注射筒針蓋復歸作業及產品出料分類。

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而BNT疫苗在接種前有超過10項準備程序，其中醫護人員要輕輕上下倒轉藥瓶10次，上下一回為1次。「BNT疫苗瓶翻轉機」可替代醫護人員完成重複性高的混合藥液翻轉作業，同時客製化可拆換牙叉，並可多瓶藥瓶擺放，大幅提升作業效率。

「BNT疫苗瓶翻轉機」具備提升作業效率、操作簡潔便利、外觀小巧精緻、可調整翻轉速度及次數、預防人因性危害等特點，期望未來可發展到其他臨床相關應用，不僅提升作業效率，也降低人員重複性高作業的疲勞與傷害。（編輯：郭諭儒）1110209

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