台視遞補52頻道拖延不審？NCC：審理期限最晚到6月

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（中央社記者蘇思云台北9日電）有線電視15系統申請台視遞補52頻道，外界關注審查進度是否遭到延宕。NCC表示，依程序可審理180天，必要時可延期一次，本案審理期限可到今年4月下旬到6月上旬間，沒有拖延不審。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體詢問台視移頻申請案是否刻意拖延審查進度。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，依照議事規則，NCC主委陳耀祥若有排案就會審查。依據人民申請案件處理時限表，有關業務項目「有線廣播電視系統經營者頻道之規劃及其類型之營運計畫變更許可案」處理時效為180天，必要時可以延期一次。

NCC官員指出，相關系統經營者送件台視案件的日期約在去年2月23日到4月15日間，扣除系統經營者補件時間及利害關係人臺灣電視事業股份有限公司補件時間後，本案審理期限可到今年4月下旬到6月上旬間。

根據NCC資料，全台64系統中，目前總計26系統申請華視新聞資訊台遞補52台；另外，洄瀾、北都數位、台固等15系統則送件台視，至今NCC仍在審查，去年5月首次審查後，截至目前都還沒第2次排案審查；其餘還有23系統尚未送件，包括凱擘與大豐等尚未遞件。

此外，NCC日前許可鏡電視申設後，目前仍有一個新聞台還在審查中，是台灣數位光訊科技集團（台數科）申設的新聞台「台灣生活網」，NCC官員證實初審並未通過，後續還會進行實質審查。（編輯：林淑媛）1110209