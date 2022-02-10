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高鐵二二八連假再增6班次列車 12日開放購票

2022/2/10 10:07
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台灣高鐵公司今天宣布，二二八和平紀念日連續假期，將再增開6班次列車（南下4班、北上2班），12日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，二二八疏運期從2月25日至3月1日，共加開123班次列車，提供850班次的旅運服務。

台灣高鐵提醒旅客，進出車站及乘車時，確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應佩戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時應全程戴口罩。

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台灣高鐵說，目前高鐵車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，應遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩；商務車廂暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝甜鹹點心各1份及瓶裝水，旅客須將餐點攜帶下車後再食用。

高鐵各車站內的付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：張雅淨）1110210

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