台灣燈會10座國際花燈 彷彿置身異國燈節

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（中央社記者余曉涵台北10日電）台灣燈會的國際燈區今年仍有日本各縣市地方政府等10個國際單位參與，將各地特色傳統融入燈藝作品，讓民眾雖因疫情無法出國，但只要走訪一趟國際友誼燈區就彷彿置身異國燈光饗宴。

台灣燈會睽違20年後重返高雄，衛武營都會公園及愛河灣雙主場燈區同時涵蓋2大國家級藝文場館－衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，整體展場面積為歷來之最。今年燈會串連雙主場燈區讓大家看見原高雄縣市相互融合、共榮互利的發展，呼應「聚光台灣 高雄發光」燈會主題。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，在衛武營都會公園打造「中央燈區」，以傳統花燈工藝，結合跨界藝術及科技互動的「鳳彩飛舞」主燈及「藝湛人」、「自由風」、「生態圈」、「同樂匯」及「未來遊」6大燈區。

其中「同樂匯燈區」更延續歷年邀請國際友人參與傳統，再次邀請日本各縣市地方政府、聖克里斯多福及尼維斯聯邦與貝里斯等10個國際單位參與，並將各自特色傳統融入燈藝作品，讓民眾雖因COVID-19疫情無法出國但走訪一趟國際友誼燈區就彷如置身異國燈節。

觀光局表示，其中名古屋市以日本百大名城「名古屋城」融合觀光景點和美食作為展燈設計之發想，使民眾感受名古屋市的獨特魅力；北海道札幌市則以知名的定山溪溫泉吉祥物－河童，結合溫泉、拉麵、啤酒及YOSAKOI索朗祭舞蹈表演意象，吸引民眾疫後暢遊北海道。

青森縣則以台灣民眾熟知、日本產量全國第一的青森蘋果為主軸，歡迎民眾疫後可以直飛青森縣旅遊；岐阜縣美濃市以聯合國教科文組織（UNESCO）認定為無形文化遺產的100個手工美濃和紙燈呈現精湛燈藝技術，燈光從潔白純美的美濃和紙透映出柔和光暈，療癒而溫暖；香川縣則以2022瀨戶內國際藝術祭為主題，期待旅客能在旅遊同時，欣賞各種當代藝術；山口縣呈現「日本最美31景元乃隅神社」、絕景「角島大橋」及日本最大石灰岩地形「秋吉台」3大熱門景點。

島根縣則帶來「結緣電車 島根貓號Ⅱ」，主打日本所有的神明定期聚集島根縣而被稱為「結緣之地」；高知縣以日本唯一保有天守閣和本丸正殿的高知城為背景搭配遍植的櫻花歡迎遊客疫後到高知縣一飽眼福。

友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦則以嘉年華主題，用炫麗奪目又獨一無二的裝扮來演繹此國傳承不息的國粹；貝里斯則是中美洲的重要友邦，特別以列為世界自然遺產的著名景點「大藍洞」為背景來反映貝里斯的熱帶風情，讓大家感受當地人對於「慢活」（Go Slow）的生活態度。

觀光局表示，希望藉由兼具傳統與創新概念的台灣燈會，推動國際互訪與深化國際情誼，更期待合作攜手以「燈」的光明揮別疫情陰霾，重啓旅遊交流，歡迎國際旅客於邊境解封時，將台灣列為疫後首選觀光旅遊目的地，實地走訪體驗防疫成功的台灣及一直都在的人情味、美食與美景。（編輯：陳仁華）1110210