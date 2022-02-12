遊高雄燈會 2月7天假期搭雙層巴士不同角度賞燈趣

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高雄市交通局表示，因應2022台灣燈會在高雄，特別為燈會安排雙層巴士行駛2條賞燈路線，分別是台灣燈會線及文化觀光線，其中文化觀光線以行駛鳳山區為主，12日起至28日間每逢假日啟航，車上並安排導覽人員解說鳳山地區文化觀光景點。（高雄市議員李雅靜提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）2022台灣燈會成為遊客春節期間走春賞燈最佳地點，雙層巴士今天起到月底，逢周末及國定假日行駛衛武營及駁二燈會觀光接駁車，賞燈遊客搭乘雙層巴士用不同角度欣賞燈會之美。

高雄市政府交通局運輸管理科表示，因應台灣燈會在高雄，安排雙層巴士行駛2條賞燈路線，分別是台灣燈會線及文化觀光線，營運期間從今天起到月底的周末及國定假日一共7天。

台灣燈會線由建軍站至愛之船國賓站，出發時間為這7天假期的下午5時、7時、晚間9時；返程為6時、晚間8時與10時。途經衛武營-文化中心-城市光廊-駁二藝術特區-愛之船國賓站，單程全票新台幣150元、半票75元。

文化觀光線行駛鳳山區為主，7天假期內每日下午1時、3時，行經衛武營-迷迷村-清真寺-東便門-鳳儀書院-黃埔新村-衛武營，安排導覽人員解說鳳山地區文化暨觀光景點。全票300元、半票150元；市民全票200元、半票100元。

歡迎賞燈遊客搭乘雙層巴士以不同視野體驗台灣燈會及高雄街景之美。訂票專線：高雄客運2918787。詳細資訊可參考高雄客運官方網站(https://www.kaohsiungsightseeing.com.tw/)（編輯：孫承武）1110212