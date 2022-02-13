台灣燈會吸引人潮 高雄捷運日增逾2萬人次

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2022台灣燈會2月1日起至月底在高雄愛河灣及衛武營雙主場舉行，除了有近日引發話題的無人機展演，場區內還有許多表演，吸引民眾駐足欣賞。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）2022台灣燈會在高雄愛河灣及衛武營雙主場舉行，自1日燈會活動正式開跑後，2區域吸引不少民眾到訪。疫情爆發後，高雄捷運原本一般假日運量約10萬人次，昨天增逾2萬人次，輕軌運量也顯著增加。

2022台灣燈會1日起至月底舉行，愛河灣、衛武營場區作品多元豐富，除了有近日引發話題的無人機展演，場區內還有馬戲表演、摩洛哥傳統音樂演奏等演出。衛武營中央燈區15日舉行主燈「鳳彩飛舞」開燈儀式，今天起開放預約參加。

愛河灣、衛武營雙主場區1日起吸引不少民眾到訪，昨天無人機展演時，現場更湧入數萬人觀賞，還有1名6歲男孩因人潮太多與家人走失，所幸在捷警幫助下，回到家人身邊。

高雄捷運公司接受中央社記者訪問表示，在燈會前，捷運一般假日運量約10萬人次，燈會舉行後運量逐日增加，至昨天運量突破12萬5074人次，增逾2萬人次。

輕軌部分，也從原本一般假日約1.5萬人次至2萬人次，到昨天增至2萬6600人次。不過高捷公司強調，輕軌與捷運載運量僅占燈會到場人數部分比例，燈會到場人數仍以主辦單位統計為主。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，捷運、輕軌運量大受衝擊，高捷公司指出，雖此前疫情趨緩及近日舉行燈會活動，吸引人潮回籠，但仍未恢復疫情前水準，疫情前捷運日均運量約17.8萬人次，特殊假日更可達30萬人次。

高雄市政府表示，衛武營中央燈區近日密集進行測試，中央主燈「鳳彩飛舞」將在15日舉行開燈儀式，當天有朱宗慶打擊樂團及多組特色表演團隊展演，開放1000席主燈區座位供民眾預約觀賞，今天起可到台灣燈會防疫平台點選活動預約。（編輯：陳仁華）1110213