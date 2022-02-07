紙風車劇團過年不放假 愛虎為賞燈民眾跳財神

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）今天是開工日，但紙風車劇團過年沒放假，持續在高雄衛武營愛虎親子特區為欣賞燈會的民眾跳財神過新年。紙風車文教基金會執行長張敏宜說，過年可讓大家開心，劇團也感到幸福。

張敏宜接受中央社專訪時表示，南部天氣好，初一到初六紙風車劇團都在高雄衛武營愛虎親子特區陪大家過新年，愛虎更是必拍景點。有一名95歲阿嬤看得好開心，直說衛武營好有過年氣氛。小朋友看到老虎騎腳踏車繞場出現在身邊，都好興奮；老虎還跟著躺上月亮裝置，也讓現場歡笑聲不斷。

今年台灣燈會地點之一在衛武營北側廣場愛虎舞台，有6層樓高的「愛虎」矗立在高雄三多一路、中正一路及建軍路路口，藉著手比愛心的姿勢，祝福來往的民眾都能得到最大的愛，平平安安地幸福一整年。

「愛虎美術館」則以大尺度展出世界名畫，包括桑德羅．波提切利（Sandro Botticelli）「維納斯的誕生」、葛飾北齋「神奈川沖浪裏」，以及高雄前輩畫家張啟華作品「高雄風景」，讓愛虎連結造景，創造趣味生動的愛虎名畫，提供觀眾近距離接觸國內外藝術的機會。不少民眾走入畫作合影留念，讓藝術更親近日常。

「老虎的家」則展現「愛虎」的生活樣貌，由不同主題的造型情境屋打造而成，豐富色彩及現代風格的內裝，以半寫實、半超現實的方式，塑造客廳、臥室、浴室等老虎生活空間，已成為最萌的拍照打卡景點，也為孩子帶來多元豐富的想像力。

「愛虎親子藝術裝置」則在衛武營北側廣場各地，有眼睛眨呀眨的夢幻翹翹板月亮、送幸福的愛神邱比虎、傳達永續概念的海之汙壽司店、因冰山融化而越發孤獨的北寂熊、看來凶狠但其實是草食男的雷克斯龍、由西班牙藝術家米羅（Joan Miro）畫作彩繪而成的圓頂龍等，讓孩子在遊玩的同時，也能徜徉在魔幻藝術饗宴之中。

2022台灣燈會在高雄舉辦，張敏宜表示，即日起到2月28日，2月份每個週末紙風車都有活動，歡迎大小朋友免費自由入場。（編輯：張雅淨）1110207