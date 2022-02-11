疫情衝擊觀光業紓困不加碼 王國材歡迎民眾國旅

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（中央社記者余曉涵台北11日電）COVID-19疫情衝擊觀光產業，交通部長王國材今天說，觀光業的部分目前仍以振興五倍券跟加碼券的方式紓困，雖然國內爆發零星疫情，但還是2級警戒，歡迎民眾國旅來促進觀光。

交通部觀光局今天舉行2022觀光節頒獎典禮，表揚84名國內外各觀光產業團體及從業人員。

由於觀光產業持續受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，但年前的紓困只有規劃航空業等，並沒有納入觀光產業。

交通部長王國材會前接受媒體聯訪時表示，航空業主要是第一線面對衝擊，尤其免稅店、機場商店等都是直接面對入境人數減少，因此觀光業部分還是規劃以五倍券跟加碼券的方式來協助。

王國材說，五倍券跟加碼券的使用期限到4月底，雖然目前國內有些疫情，但基本上還是維持防疫第2級警戒，因此還是歡迎民眾在國內旅遊，用五倍券的方式促進觀光。

王國材致詞時也說，COVID-19疫情比一開始預估的還久，但觀光業不會孤單，交通部也祭出一系列的紓困振興措施。

王國材指出，國境沒有開放前，國內觀光業都已經動起來，發掘很多精緻的旅遊點，下一波等國境開放，就有更好的景點可以吸引國際觀光客，像是有16條自行車的多元路線、有36座燈塔會陸續開放、鐵道旅遊發展等。

王國材說，期待疫情已到尾聲，希望國境早一點開放，政府會陪伴觀光業者走過難關。

王國材指出，觀光局秉持「疫後轉型 國旅先行」理念，積極落實「Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案」，透過「打造魅力景點、整備主題旅遊、優化產業環境、推展數位體驗、廣拓觀光客源」5大策略，促進觀光永續發展，同時也以台灣品牌做為最佳的國際行銷，爭取國際來台市場復甦及成長機會，擦亮「安全旅遊 首選台灣」的台灣觀光品牌新形象。

台灣觀光協會長葉菊蘭致詞時說，隨著COVID-19疫苗的施打，很多國家已經開始開放國境，很期望台灣哪一天也可以宣布全境開放，台灣隨著疫苗的普及率提高，相信很快商務客或針對入境旅客階段性開放。

葉菊蘭表示，台灣觀光協會做了很多研擬開放後的旅客的措施，相信政府也已經做好準備跟有時間表，期待明年應該就可逐步恢復觀光，下半年就可看到燦爛的觀光從業人員笑容。

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觀光局表示，今年共頒發台灣觀光貢獻獎、優良觀光產業團體獎、優良觀光產業獎、優良觀光產業從業人員獎、熱心觀光事業團體及個人獎、觀光遊樂業督導考核競賽獎等6項獎項。

觀光局指出，為感念觀光界從業人員的抗疫艱辛，典禮中也特別以阿卡貝拉形式演唱台灣觀光主題曲Taiwan-The Heart of Asia，並搭配觀光界夥伴堅守崗位的照片，表達尊敬與感謝之情。（編輯：陳政偉）1110211